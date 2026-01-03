Estados Unidos emitem ordem de emergência a interditar operações aéreas na Venezuela

Os Estados Unidos emitiram uma ordem de emergência a interditar operações aéreas de aeronaves civis norte-americanas no espaço aéreo de Maiquetía, na Venezuela, devido ao que classificam como “situação potencialmente perigosa” relacionada com actividade militar em curso.

A determinação, divulgada através de um NOTAM (aviso aeronáutico), entrou em vigor às 06h00 UTC deste sábado, 3 de Janeiro, e mantém-se válida até às 05h00 UTC de domingo, 4 de Janeiro. Durante esse período, todas as companhias aéreas e operadores comerciais dos EUA, bem como pilotos titulares de licenças emitidas pela FAA e operadores de aeronaves civis registadas nos Estados Unidos, ficam proibidos de voar na Região de Informação de Voo de Maiquetía.

Segundo o documento, apenas operações expressamente autorizadas pela Administração Federal de Aviação ou por outras entidades governamentais norte-americanas poderão decorrer. A ordem não abrange aeronaves militares e estaduais dos EUA. Em caso de emergência, os comandantes de aeronave poderão desviar-se da proibição na medida necessária para garantir a segurança do voo.

A emissão deste NOTAM surge num contexto de forte tensão na Venezuela, com relatos de sobrevoos militares, explosões e alegados bombardeamentos em infra-estruturas estratégicas.