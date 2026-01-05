Viatura furtada em São Martinho

Um automóvel Opel Corsa A comercial, de 1991, foi furtado entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira, em São Martinho.

O veículo é de cor preta e apresenta no capot um autocolante com a imagem de um avatar empunhando uma espada.

O proprietário referiu ao DIÁRIO que estacionou o automóvel na via pública na noite de ontem e que, quando regressou, por volta das 10 horas desta segunda-feira, o veículo já não se encontrava no local.

O lesado apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e apela a quem tenha informações sobre o paradeiro do automóvel, com a matrícula XF-24-85, para contactar as autoridades ou o número 926 429 468.