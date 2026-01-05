Chuva e vento com valores de aviso meteorológico pelo quinto dia consecutivo

Esta segunda-feira, dia 5 de Janeiro, assinala o quinto dia consecutivo de 2026 com registos de precipitação e/ou vento na Região compatíveis com a emissão de avisos meteorológicos, segundo dados da rede de observação do IPMA no arquipélago da Madeira.

No que respeita à precipitação, durante a última noite foram registados valores extremos correspondentes a aviso amarelo, incluindo duplos registos nos períodos de uma e seis horas. No Pico do Areeiro, a precipitação atingiu 11,0 mm em 1 hora e 36,6 mm em 6 horas. No Chão do Areeiro, registaram-se 32,6 mm em 6 horas. O Santo da Serra contabilizou 10,1 mm em 1 hora e 30,3 mm em 6 horas, enquanto em São Vicente foram medidos 11,7 mm em 1 hora.

IPMA

Também o vento voltou a justificar a emissão de avisos. No Caniçal, as rajadas atingiram os 95 km/h, valor correspondente a aviso laranja para o vento na orla costeira. Foram igualmente registadas rajadas de aviso amarelo em vários pontos da Região, nomeadamente 75 km/h em Santa Cruz/Aeroporto e 90 km/h no Pico Alto.

O início do ano ficou marcado por um episódio prolongado de instabilidade, que se agravou na madrugada de 1 de Janeiro, quando a precipitação atingiu valores de aviso vermelho na zona do Areeiro e o vento ultrapassou os 100 km/h em áreas mais expostas.

Desde então, sob a influência da depressão Francis, têm sido registados diariamente fenómenos meteorológicos enquadráveis nos critérios de aviso do IPMA. Apesar da melhoria verificada durante o fim-de-semana — com sábado a apresentar apenas registos de alerta no vento —, esta segunda-feira, até às 16 horas, já tinham sido contabilizados nove registos compatíveis com avisos meteorológicos, entre precipitação e vento.