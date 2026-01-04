Uma vítima mortal em despiste de automóvel na Ribeira Brava

Uma pessoa morreu na sequência de um despiste de um automóvel ligeiro ocorrido, ao final da tarde deste domingo, na Estrada Regional que liga a Ribeira Brava à Tabua. O acidente aconteceu nas proximidades do cemitério da Ribeira Brava.

Os Bombeiros da Ribeira Brava receberam o alerta para esta ocorrência por volta das 19h45, tendo sido mobilizados para o local uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, com seis elementos da corporação. No entanto, à chegada ao local, foi confirmado o óbito do condutor e único ocupante do veículo acidentado.