Capitania do Funchal cancela aviso de mau tempo de sinal 6

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a informação de cancelamento do aviso de mau tempo (sinal 6), estaria em vigor até às 6 horas do dia de amanhã.

Capitania do Porto do Funchal emite aviso de mau tempo de sinal 6 A Capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de agitação marítima e de vento fortes até às 6 horas do dia 6 de Janeiro, amanhã. Além disso, foi emitido aviso de mau tempo de sinal 6, indicando condições marítimas e atmosféricas perigosas, recomendando especial atenção a todas as actividades no mar e junto à costa.

Ainda assim, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabildiade.

"Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosa", conclui o comunicado.