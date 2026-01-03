Agitação marítima e vento forte mantêm-se até domingo na Madeira

A agitação marítima e o vento forte continuam a afectar o arquipélago da Madeira, pelo menos até à manhã de domingo, 4 de Janeiro, segundo uma actualização divulgada pela Capitania do Porto do Funchal, com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o aviso, prevê-se vento de noroeste forte a muito forte, com velocidades entre os 51 e os 74 km/h, diminuindo gradualmente ao longo do período, primeiro para fresco a forte e, mais tarde, para fresco a muito fresco. A visibilidade será, em geral, boa a moderada, podendo tornar-se fraca em alguns momentos.

No que diz respeito à ondulação, na costa Norte as ondas poderão atingir entre cinco e sete metros, com descida gradual para valores entre 2,5 e 3,5 metros. Já na costa Sul, a ondulação de oeste/sudoeste poderá variar entre quatro e cinco metros, diminuindo progressivamente. Na parte leste da costa Sul, as ondas poderão alcançar três a quatro metros, baixando depois para 1,5 a dois metros.

Perante este cenário, a Capitania do Porto do Funchal reforça as recomendações à comunidade marítima e à população em geral, alertando para a necessidade de reforçar a amarração das embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas, como molhes, arribas e praias, e não praticar pesca lúdica, sobretudo em zonas frequentemente atingidas pela rebentação.

As autoridades sublinham que, nestas condições, o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras, apelando ao cumprimento das medidas de segurança enquanto se mantiver o agravamento do estado do tempo.