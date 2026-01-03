Vento forte e agitação marítima não dão tréguas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 3 de Janeiro, períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de frequência e de intensidade a partir do meio da manhã.

O vento deverá soprar moderado a forte (20 a 45 km/h) de oeste, com rajadas até 90 km/h, soprando forte a muito forte (45 a 65 km/h), com rajadas até 110 km/h, nas terras altas, rodando para noroeste a partir do início da manhã e enfraquecendo gradualmente a partir da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do início da tarde na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste com 4 a 5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir do final da tarde.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 19 e os 20 ºC.

O serviço nacional meteorológico emitiu diversos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira. A costa norte da Madeira está sob aviso laranja até às 12 horas para agitação marítima, com ondas com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

As regiões montanhosas estão sob aviso laranja para o vento até às 9 horas, com rajadas até 130 km/h, passando depois para aviso amarelo até às 18 horas com rajadas até 110 km/h.

Já a ilha do Porto Santo está sob aviso laranja para agitação marítima, com ondas que podem atingir 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima. O vento a partir motiva novo alerta amarelo.