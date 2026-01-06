Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, 7 de Janeiro.

Está previsto vento de Nordeste (NE) fresco a muito fresco, com velocidades entre 31 e 50 km/h, diminuindo gradualmente para moderado a fresco (20 a 39 km/h) no final do período. A visibilidade será boa.

No que respeita à ondulação, na costa Norte é esperada ondulação de NE entre 3,5 e 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir do início do período. Na costa Sul, a ondulação será de Sul (S) entre 1 e 2 metros.

Recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.