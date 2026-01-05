Homem desaparecido na Boa Nova já foi encontrado

Cisaltino Quintal, de 79 anos, que foi dado como desaparecido esta tarde, na zona da Boa Nova, já foi encontrado.

Ao DIÁRIO, o filho explica que o homem sofreu uma queda e foi transportado por um popular para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, todavia ainda não sabe a gravidade dos ferimentos.

Como já noticiado, o homem tem Alzheimer e Parkinson.