Homem desaparecido na Boa Nova já foi encontrado
Cisaltino Quintal, de 79 anos, que foi dado como desaparecido esta tarde, na zona da Boa Nova, já foi encontrado.
Ao DIÁRIO, o filho explica que o homem sofreu uma queda e foi transportado por um popular para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, todavia ainda não sabe a gravidade dos ferimentos.
Como já noticiado, o homem tem Alzheimer e Parkinson.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo