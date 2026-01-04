Capitania do Porto do Funchal cancela avisos de mau tempo para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de avisos de mau tempo, agitação marítima e ventos fortes que estavam em vigor para a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 18:00.

Capitania emite aviso de mau tempo de sinal 6 para o arquipélago da Madeira A Capitania do Funchal anunciou, esta tarde, que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) um aviso de mau tempo de sinal 6 para o arquipélago da Madeira o qual corresponde a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção. Ao mesmo tempo, foi cancelado o anterior aviso de mau tempo (sinal 1) que estava em vigor.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima regional.

A capitania diz que deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.

O arquipélago da Madeira foi afetado pela depressão Francis desde quarta-feira até ao final do dia de sábado, caracterizada por chuva, agitação marítima e vento fortes.