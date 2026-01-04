Turistas identificados após salto de paraquedas na Ponte do Porto Novo

Três cidadãos estrangeiros, dois homens e uma mulher, realizaram, na manhã desta terça-feira, um salto de paraquedas a partir da Ponte do Porto Novo, em Gaula, no concelho de Santa Cruz, segundo foi possível apurar.

Após a ocorrência, os três indivíduos foram identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP). As autoridades conseguiram ainda impedir que outros estrangeiros, que se encontravam no local, realizassem a mesma actividade.

Ver Galeria Fotos Rui Silva / ASPRESS

A Ponte do Porto Novo, uma infra-estrutura rodoviária que estabelece a ligação entre o Funchal e o aeroporto da Madeira, não tem registo conhecido de práticas deste tipo, o que levou à intervenção policial.

A PSP mantém-se no local a acompanhar a ocorrência e a tomar as diligências necessárias.