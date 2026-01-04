Aviso de agitação marítima prolongado até amanhã à tarde na Madeira

A Capitania do Funchal estendeu até às 18h00 de amanhã, segunda-feira, o aviso de agitação marítima forte em vigor na Madeira. A informação foi avançada ao final da tarde deste domingo numa nota assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.

O aviso baseia-se na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do arquipélago da Madeira. Assim, até ao final da tarde de amanhã, espera-se vento de norte fresco (31 a 39km/hora) a muito fresco (40 a 50km/hora), rodando para nordeste muito fresco (40 a 50km/h) a partir da madrugada. A visibilidade será boa a moderada. Quanto à ondulação, na costa Norte teremos ondas noroeste com 3 a 3,5 metros de altura, tornando-se ondas nordeste com 4 a 4,5 metros de altura. Na costa Sul as ondas serão de oeste com 1 a 1,5 metros de altura.

Face a este quadro, a Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: reforço da amarração e manutenção de uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.