Trânsito congestionado na Cancela

O trânsito apresenta-se condicionado, esta terça-feira, no sublanço Cancela-Caniço, no sentido Machico-Ribeira Brava, devido a tráfego intenso.

De acordo com informações da aplicação InfoVias, forma-se uma fila prolongada de viaturas entre os quilómetros 23 e 21, totalizando cerca de 2 quilómetros de congestionamento.

Esta situação torna este troço, para já, o ponto mais crítico da Via Rápida, recomendando-se especial prudência aos automobilistas e, sempre que possível, a procura de percursos alternativos.