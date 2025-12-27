 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Camião avariado deixa via rápida congestionada

Foto ViaLitoral

Um camião avariado, esta manhã, na via rápida, está a provocar constrangimentos ao trânsito no sublanço Santa Luzia – Pestana Júnior.

De acordo com a aplicação 'Info Vias', a circulação encontra-se bastante condicionada no sentido Machico – Funchal, com filas de viaturas que ultrapassam um quilómetro de extensão.

A ViaLitoral já se encontra no local. 

