Camião avariado deixa via rápida congestionada
Um camião avariado, esta manhã, na via rápida, está a provocar constrangimentos ao trânsito no sublanço Santa Luzia – Pestana Júnior.
De acordo com a aplicação 'Info Vias', a circulação encontra-se bastante condicionada no sentido Machico – Funchal, com filas de viaturas que ultrapassam um quilómetro de extensão.
A ViaLitoral já se encontra no local.
