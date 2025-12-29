Manhã de segunda-feira sem sinais de trânsito na Via Rápida

O trânsito na manhã desta segunda-feira, 29 de Dezembro, encontra-se a fluir sem problemas de maior na Via Rápida. Tal como tem acontecido nos últimos dias, esta situação deve-se, em parte, às férias deste período de natalício tanto dos mais novos como trabalhadores.

Conforme é possível verificar através das câmaras da ViaLitoral, a circulação rodoviária nas principais estradas da Madeira faz-se sem constrangimentos, com o trânsito a fluir sem complicações.

A esta hora, de notar, tanto nas câmaras da ViaLitoral como na aplicação 'Info Vias', apenas o normal abrandamento junto aos semáforos dos principais acessos ao centro da baixa funchalense, como a Rua 5 de Outubro, Rua do Visconde de Anadia, Avenida do Infante e Avenida Sá Carneiro.

Ainda assim, é recomendada aos condutores atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.