Tráfego intenso e piso molhado provocam congestionamentos na Via Rápida

A manhã desta segunda-feira está a ser particularmente complicada para os automobilistas em duas zonas da Via Rápida, nomeadamente nos sublanços de Santo António - Santa Luzia e da Cancela - Caniço.

De acordo com a aplicação InFoVias, os congestionamentos registados naquelas zonas devem-se ao tráfego intenso, agravado pelo piso molhado devido à chuva, o que tem dificultado a circulação.

Quanto a Santo António - Santa Luzia, o trânsito encontra-se congestionado no sentido Ribeira Brava - Machico, havendo uma longa fila de carros entre o quilómetro 16 e o quilómetro 17.9. O congestionamento tem uma extensão de 1.9 quilómetros.

Relativamente à Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, verifica-se acumulação de trânsito entre o quilómetro 25 e o quilómetro 21, numa extensão de 3,3 quilómetros.