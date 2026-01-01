Binter cancela primeira viagem do ano para Porto Santo

A Binter ainda não realizou a primeira viagem do ano para o Porto Santo.

As condições atmosféricas adversas, com ventos fortes acompanhados de chuva, estão condicionar o arquipélago madeirense, e por conseguinte o aeroporto Cristiano Ronaldo, na ilha da Madeira.

O aparelho da Binter o ATR 72, deveria ter saído da Madeira às 07h30, para chegar ao Porto Santo, às 07h55. A viagem de regresso tinha aterragem programada para o Funchal às 8h55.

Como é usual nestas circunstâncias, o comandante do avião da Binter deve esperar por melhores condições para poder realizar a viagem.

Alguns passageiros estavam esta manhã na gare do aeroporto do Porto Santo, com check in feito e à espera de informações sobre o voo. A Binter ainda tem mais uma viagem hoje da Madeira para o Porto Santo, com saída da Madeira às 19h e chegada ao Porto Santo, ás 19h25, caso as condições atmosféricas deixem realizar a viagem.

Na Madeira, devido as dois cancelamentos noticiados esta madrugada, houve repercussões nos dois voos matinais da TAP deste primeiro dia de Janeiro, já que o TP 1696 e o TP 1698 com destino a Lisboa e que saíam da Madeira pelas 4h10 e 7h55, respectivamente, também ficaram sem efeito.

De resto há atrasos consideráveis. O voo da TAP que deveria ter partido às 8h45 para o Porto só tem saída prevista às 11h.