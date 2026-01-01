Binter cancela primeira viagem do ano para Porto Santo
Outros dois voos da TAP com destino a Lisboa também ficaram sem efeito
A Binter ainda não realizou a primeira viagem do ano para o Porto Santo.
As condições atmosféricas adversas, com ventos fortes acompanhados de chuva, estão condicionar o arquipélago madeirense, e por conseguinte o aeroporto Cristiano Ronaldo, na ilha da Madeira.
O aparelho da Binter o ATR 72, deveria ter saído da Madeira às 07h30, para chegar ao Porto Santo, às 07h55. A viagem de regresso tinha aterragem programada para o Funchal às 8h55.
Como é usual nestas circunstâncias, o comandante do avião da Binter deve esperar por melhores condições para poder realizar a viagem.
Alguns passageiros estavam esta manhã na gare do aeroporto do Porto Santo, com check in feito e à espera de informações sobre o voo. A Binter ainda tem mais uma viagem hoje da Madeira para o Porto Santo, com saída da Madeira às 19h e chegada ao Porto Santo, ás 19h25, caso as condições atmosféricas deixem realizar a viagem.
Dois voos da TAP com destino à Madeira voltam a Lisboa
Mau tempo afecta o TP 1695 e o TP 1697. Mas não só. Duas partidas deste primeiro de Janeiro já estão canceladas
Ricardo Miguel Oliveira , 01 Janeiro 2026 - 01:48
Na Madeira, devido as dois cancelamentos noticiados esta madrugada, houve repercussões nos dois voos matinais da TAP deste primeiro dia de Janeiro, já que o TP 1696 e o TP 1698 com destino a Lisboa e que saíam da Madeira pelas 4h10 e 7h55, respectivamente, também ficaram sem efeito.
De resto há atrasos consideráveis. O voo da TAP que deveria ter partido às 8h45 para o Porto só tem saída prevista às 11h.