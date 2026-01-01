Porto Santo Line cancela viagens na sexta-feira
Más condições meteorológicas levam ao cancelamento de ligações entre Funchal e Porto Santo
A Porto Santo Line anunciou que as viagens do dia 2 de Janeiro de 2026, Funchal-Porto Santo às 8h e Porto Santo-Funchal às 18h, serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas, que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio. Os clientes podem alterar a sua passagem, sem custos adicionais, até ao dia 5 de Janeiro, contactando a empresa por telefone, WhatsApp ou email, de segunda-feira a domingo, entre as 9h e as 13h e das 14h30 às 18h, estando encerrado em dias feriados.