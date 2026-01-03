Percursos pedestres fechados devido ao mau tempo reabrem neste domingo
Os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira que se encontravam encerrados devido ao mau tempo vão reabrir ao público amanhã, domingo. A informação foi avançada numa nota de imprensa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que justifica esta medida com a melhoria das condições meteorológicas e a conclusão das verificações de segurança realizadas no terreno.
O IFCN chama, contudo, à atenção dos utilizadores para a necessidade de uma utilização responsável dos percursos. Caso os caminhantes detectem qualquer anomalia, como derrocadas, queda de árvores, danos em sinalização ou outras situações potencialmente perigosas, devem informar de imediato a entidade gestora, o IFCN, através dos contactos oficiais, de forma a permitir uma intervenção célere e adequada.
A reabertura dos percursos ocorre já no âmbito das novas regras de acesso aos percursos pedestres classificados, em vigor desde 1 de Janeiro, que implicam a obrigatoriedade de registo e reserva prévia para aceder aos percursos classificados geridos ou regulados pelo IFCN, mesmo nos casos de acesso gratuito. Os residentes na Região mantêm a isenção do pagamento de taxas, beneficiando de vagas garantidas em todos os slots de acesso, distribuídos a cada meia hora, do nascer ao pôr do sol. Esta medida visa assegurar o acesso da população regional aos percursos, salvaguardando simultaneamente o controlo da capacidade de carga e a conservação dos valores naturais.
As reservas devem ser efectuadas através do portal de serviços SIMplifica, sendo o comprovativo digital um requisito para o acesso aos percursos.
Segundo o IFCN, este novo modelo de gestão tem como objectivos promover uma fruição mais segura e sustentável dos percursos pedestres, proteger os ecossistemas e melhorar a capacidade de monitorização e resposta, contando para isso com a colaboração activa de todos os utilizadores.