Percursos pedestres classificados encerrados no primeiro dia do ano

Devido ao mau tempo previsto para o final do dia de amanhã e para o primeiro dia de 2026, o Serviço Regional de Protecção Civil já fez saber que todos os percursos pedestres classificados da Região estarão encerrados na quinta-feira, 1 de Janeiro.

A par disso, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) já deu conta do encerramento da Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, entre as 20 horas de amanhã e as 8 horas do dia seguinte, devido aos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Foram já várias as recomendações feitas pelo Serviço Regional de Protecção Civil e pelos seus congéneres municipais, tendo em conta as previsões de mau tempo para os próximos dias. Tendo em conta que o vendo também deverá soprar com alguma intensidade, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h, entres as orientações difundadas está a não circulação em zonas arborizadas.