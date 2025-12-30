Protecção Civil apela à adopção de medidas preventivas durante o mau tempo

O Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira lançou esta terça-feira, 30 de Dezembro, um aviso à população para a adopção de medidas preventivas, face ao agravamento das condições meteorológicas previsto para a noite de 31 de Dezembro e o dia 1 de Janeiro de 2026, devido à passagem da Depressão Francis.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de vento forte, precipitação intensa e agitação marítima, condições que poderão provocar constrangimentos e riscos acrescidos para pessoas e bens, nomeadamente a queda de ramos ou árvores, arrastamento de objectos para as vias rodoviárias, piso escorregadio, inundações em zonas urbanas e dificuldades nos sistemas de drenagem. Existe ainda risco de movimentos de vertentes, desmoronamento de muros, galgamentos costeiros e aumento da sinistralidade rodoviária.

Face a este cenário, o Serviço Regional de Protecção Civil sublinha que “o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados por parte da população”, em especial nas zonas mais vulneráveis e nas áreas mais expostas.

Entre as principais recomendações, a Protecção Civil destaca a necessidade de garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, removendo inertes e objetos que possam dificultar o escoamento das águas. É também aconselhada a verificação e fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards publicitários ou outras estruturas suspensas.

A população é ainda alertada para a adopção de cuidados acrescidos na circulação e permanência em áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como para evitar deslocações desnecessárias, sobretudo para zonas potencialmente afetadas.

“O respeito pelas interdições e condicionamentos no acesso a áreas sinalizadas é fundamental para a segurança de todos”, refere o Serviço Regional de Protecção Civil, que aconselha igualmente a não circular junto de edifícios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Nas estradas, a Protecção Civil recomenda uma condução defensiva, com redução da velocidade e atenção à possível formação de lençóis de água. É igualmente desaconselhada a travessia de zonas inundadas, prevenindo o risco de arrastamento de pessoas ou viaturas.

O Serviço Regional de Protecção Civil apela ainda à especial atenção em zonas montanhosas, vertentes expostas e áreas costeiras, reforçando a importância de acompanhar a evolução da situação meteorológica através do IPMA e de seguir as indicações das autoridades e forças de segurança.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento significativo das condições meteorológicas na Região Autónoma da Madeira a partir da noite de 31 de Dezembro e ao longo do dia 1 de Janeiro de 2026, devido à passagem da Depressão Francis. São esperados episódios de vento forte, precipitação intensa e agitação marítima, com potenciais impactos na segurança de pessoas e bens.

“O vento poderá soprar de sudoeste com rajadas até 80 km/h, podendo atingir os 115 km/h nas terras altas, especialmente a partir da tarde de dia 31 e prolongando-se pelo dia 1 de Janeiro”, refere o Serviço Regional de Protecção Civil no aviso à população.

A precipitação deverá ser por vezes forte e persistente, com maior incidência na vertente sul e nas zonas de maior altitude da ilha da Madeira, podendo ser acompanhada de trovoada. No estado do mar, estão previstas ondas de oeste/noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, passando a ondas de sudoeste que poderão atingir os 3,5 metros no dia 31 de dezembro.