Percursos pedestres da Madeira permanecem encerrados

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou, hoje, que os percursos pedestres classificados da Região permanecerão encerrados ao longo deste sábado, na sequência da persistência das condições meteorológicas adversas que continuam a afectar a Madeira.

Segundo o IFCN, a decisão resulta da manutenção dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), associados a situações de mau tempo e vento forte, factores que aumentam de forma significativa os riscos para a segurança dos utilizadores.

Entre os principais perigos identificados estão a possibilidade de quedas de rochas, derrocadas e outras ocorrências potencialmente perigosas, motivadas pela instabilidade do terreno e pelas condições atmosféricas adversas.

O instituto apela, ainda, à compreensão e colaboração da população, reforçando a importância de respeitar as interdições em vigor e de cumprir as orientações das autoridades competentes, em particular da Protecção Civil, com vista à salvaguarda da segurança individual e colectiva.

A reabertura dos percursos pedestres será efectuada após uma avaliação da evolução das condições meteorológicas e do estado do terreno, assegurou o IFCN.