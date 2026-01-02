Percursos pedestres encerrados esta sexta-feira

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, informa que todos os percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira continuam encerrados esta sexta-feira, 2 de Janeiro, face às condições meteorológicas adversas.

Através de uma publicação nas redes sociais dá, ainda, conta que a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro está igualmente encerrada.