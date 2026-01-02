IPMA emite avisos laranja e amarelo para a Madeira devido a mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira, devido à previsão de agitação marítima, vento forte e precipitação, com efeitos entre esta sexta-feira, 2 de Janeiro, e domingo, dia 4.

Na costa norte da Madeira, está em vigor um aviso laranja para a agitação marítima entre as 15h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir os 11 metros. Antes e depois deste período, mantêm-se avisos amarelos para a agitação marítima, com ondas entre os 4 e os 5 metros. A região está também sob aviso amarelo para vento, com rajadas até 90 km/h, entre sexta-feira ao meio-dia e sábado ao meio-dia.

Na costa sul da Madeira, o IPMA emitiu avisos amarelos para agitação marítima com ondas de oeste entre 4 e 5 metros, entre sexta-feira de manhã, 9 horas, e sábado ao final da tarde, 18 horas, e ainda para vento, com rajadas até 90 km/h, até sábado ao meio-dia.

Na ilha do Porto Santo, a situação é semelhante à da costa norte da Madeira, com aviso laranja para a agitação marítima entre as 15 horas de sexta-feira e as 12 horas sábado, devido a ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima. Estão também previstos avisos amarelos para precipitação forte, vento com rajadas até 90 km/h e períodos adicionais de agitação marítima, até as 3 horas de domingo.

Já nas regiões montanhosas da Madeira, vigora um aviso laranja de vento, válido entre as 03h00 e as 09h00 de sábado, com rajadas que podem chegar aos 130 km/h. Mantêm-se ainda vários avisos amarelos para vento forte, com rajadas até 110 km/h, entre as 12 horas de hoje e as 3 horas de sábado.