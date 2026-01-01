Percursos pedestres classificados permanecem encerrados hoje

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de um comunicado, que face à manutenção das condições meteorológicas adversas que se fazem sentir na Região, todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira e a Estrada Florestal da Eira do Serrado - Pico do Areeiro permanecerão encerrados ao longo do dia de hoje.

De acordo com a nota, esta decisão resulta da continuidade dos avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA, associados a mau tempo e vento forte, que potenciam riscos significativos para a segurança dos utilizadores, nomeadamente quedas de rochas, derrocadas e outras situações perigosas.

O IFCN apela, ainda, à colaboração e compreensão de todos, solicitando que sejam respeitadas as interdições em vigor e seguidas as orientações das autoridades competentes, em particular da Protecção Civil, de forma a salvaguardar a segurança individual e colectiva.