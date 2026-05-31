"Uma terra que não cuida das crianças não acredita no futuro"
É a certeza do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava: "Uma terra que não cuida das crianças não acredita no futuro".
Casa cheia na Ribeira Brava para ver o Panda
Jorge Santos falava no arranque do festival Panda, iniciativa que considerou "uma aposta ganha" e é objetivo "continuar".
O autarca lembrou o Dia da Criança, em cujas comemorações o espetáculo se enquadra, e destacou a "actuação fantástica" do Coro Infantil.
O espectáculo na Ribeira Brava nasce da cooperação entre o DIÁRIO e a Câmara da Ribeira Brava. "Estes momentos de felicidade só se concretizam em conjunto", afirmou Ricardo Miguel Oliveira, director geral e editorial do DIÁRIO.