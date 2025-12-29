Proteção Civil emite recomendações devido ao mau tempo na Madeira

A Proteção Civil da Madeira alertou, hoje, para um agravamento das condições meteorológicas no arquipélago entre os dias 31 de Dezembro de 2025 e 1 de Janeiro de 2026, devido à passagem da depressão Francis, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação divulgada, este período será marcado por condições meteorológicas adversas, aumentando o risco de acidentes rodoviários, de inundações e de ocorrências associadas ao vento forte e à instabilidade do solo.

As autoridades recomendam, por isso, à população que mantenha os sistemas de escoamento de águas limpos e desobstruídos, que fixe ou retire estruturas susceptíveis ao vento e que evite circular ou estacionar em zonas de risco, nomeadamente áreas historicamente vulneráveis a inundações.

É ainda aconselhado que se evite a orla costeira, bem como a circulação junto a árvores ou vertentes instáveis, sobretudo durante os períodos de maior intensidade do mau tempo.

A Proteção Civil apela ao acompanhamento regular dos avisos meteorológicos do IPMA e reforça a importância da adoção de comportamentos preventivos, sublinhando que todos podem contribuir para a segurança colectiva, “sendo agentes de Proteção Civil”.