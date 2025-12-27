PSP alerta para cuidados essenciais nos percursos pedestres

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública ( CR PSP Madeira) alerta, através de uma publicação nas redes sociais, para alguns cuidados essenciais para quem pretende realizar percursos pedestres.

Na publicação, a PSP refere que as caminhadas não devem ser realizadas sozinhas, utilizar calçado e vestuário adequados, bem como levar alimentação e hidratação, manter-se sempre no trilho devidamente demarcado, informar previamente familiares ou amigos sobre o percurso a realizar e transportar um telemóvel com bateria carregada, para uma eventual situação de emergência.

Ainda na publicação no Facebook dá conta que no mês de Outubro, dois cidadãos, que estavam a realizar um percurso pedestre recomendado (PR17), saíram inadvertidamente do trilho, numa zona aparentemente demarcada, acabando por se orientar.

"Graças ao trabalho conjunto da Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha (BBSSRM) da Polícia de Segurança Pública, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e o Corpo de Polícia Florestal, foi possível localizar e resgatar os cidadãos em segurança, garantindo a salvaguarda da vida humana", acrescentando que como forma de agradecimento, os cidadãos enviaram uma caixa com produtos do seu país a cada uma das entidades envolvidas.

