Capitania emite aviso de mau tempo de sinal 6 para o arquipélago da Madeira

A Capitania do Funchal anunciou, esta tarde, que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) um aviso de mau tempo de sinal 6 para o arquipélago da Madeira o qual corresponde a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção. Ao mesmo tempo, foi cancelado o anterior aviso de mau tempo (sinal 1) que estava em vigor.

Uma nota assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira adianta ainda a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18h00 de domingo. Espera-se, assim, vento de noroeste muito fresco (40 a 50km/hora) a forte (51 a 61km/hora), diminuindo para fresco (31 a 39km/hora) a muito fresco (40 a 50km/hora) a partir do meio da noite, rodando gradualmente para Norte a partir do final da manhã.

A visibilidade será boa, mas por vezes fraca. Na costa Norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4,5 metros de altura, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros de altura a partir da manhã. Na costa Sul teremos ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros de altura, sendo 3 a 4 metros de altura na parte oeste da ilha da Madeira até início da manhã.

Face a esta condições, a Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.