Capitania emite aviso de mau tempo de sinal sete para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera o aviso de sinal 7 para mau tempo para o arquipélago da Madeira.

Actualizou, ainda, os avisos de vento muito forte, agitação marítima forte e de visibilidade má. Os novos avisos vigoram até às 6 horas deste sábado, 3 de Janeiro.

O vento será de quadrante oeste fresco "(31 a 39km/h) a muito fresco (40 a 50km/h), por vezes forte (51 a 60km/h), aumentando gradualmente para muito fresco (40 a 50km/h) a forte (51 a 60km/h), por vezes muito forte (62 a 74km/h), tornando-se W/NW forte (51 a 60km/h) a muito forte (62 a 74km/h) no final do período."

A visibilidade será boa a moderada, mas por vezes fraca, sendo temporariamente fraca a má no início

No que concerne à ondulação, na costa norte as ondas serão de noroeste de 2,5 a 3 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros e na costa sul de oeste/sudoeste de 2 a 3,5 metros, aumentado gradualmente para 4 a 5 metros na parte oeste.

Neste sentido, deixa algumas recomedações a toda comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;