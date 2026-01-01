Capitania do Porto do Funchal estende aviso de mau tempo no mar

A Capitania do Porto do Funchal alargou esta quinta-feira, 2 de Janeiro, o aviso de mau tempo no mar para até às 18 horas de amanhã. Inicialmente, o alerta estava em vigor até às 6 horas.

Segundo o comunicado enviado às redações, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o vento sopre de oeste e sudoeste fresco de 31 a 39 km/h a muito fresco de 40 a 50 km/h, aumentando para muito fresco a forte de 51 a 61 km/h a partir do meio da noite, por vezes muito forte de 62 a 74 km/h no final da manhã, rodando para noroeste a partir do meio da tarde.

A visibilidade será moderada, tornando-se temporariamente fraca a má durante a noite e manhã, tornando-se boa a moderada a partir da manhã.

Na costa nortes estão previstas ondas de noroeste de com 1,5 a 3 metros de altura, aumentando por 3,5 a 5 metros de altura. Na costa sul, as ondas serão de oeste e sudoeste com 2 a 3 metros de altura.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente "reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".