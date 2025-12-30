Serviço de Protecção Civil do Funchal emite aviso de mau tempo

A Protecção Civil do Funchal emitiu esta terça-feira o aviso à população, alertando para a ocorrência de condições meteorológicas adversas no concelho, na sequência da atualização dos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, realizada às 06h55.

De acordo com a informação divulgada nas plataformas digitais do município, estão em vigor avisos laranja e amarelo, com especial incidência na precipitação, vento, trovoada e agitação marítima, tanto na Costa Sul como nas regiões montanhosas do concelho do Funchal.

A Protecção Civil alerta para a possibilidade de precipitação intensa, com risco de piso rodoviário escorregadio, formação de lençóis de água e inundações urbanas, resultantes da acumulação de águas pluviais ou de insuficiências nos sistemas de drenagem. Está igualmente sinalizada a possibilidade de cheias rápidas por transbordo de ribeiras, ribeiros e levadas, sobretudo nas zonas historicamente mais vulneráveis, bem como a ocorrência de movimentos de massa em vertentes.

No que respeita ao vento forte, são esperados episódios suscetíveis de provocar a queda de ramos ou árvores e danos em estruturas montadas ou suspensas, como andaimes, toldos e tendas. A população é aconselhada a fechar portas e janelas, retirar objetos soltos de varandas e peitoris e evitar a circulação em zonas arborizadas.

A ocorrência de trovoada constitui outro dos fenómenos destacados, com risco de interrupções no fornecimento de energia eléctrica, possibilidade de incêndios e perigo direto para pessoas. A Protecção Civil relembra a regra dos 30 segundos, recomendando a procura imediata de abrigo sempre que o intervalo entre a observação do relâmpago e a audição do trovão seja inferior a esse período.

Está ainda prevista agitação marítima, com risco de galgamentos costeiros, danos em edifícios e outras estruturas junto à orla, interrupções na circulação em passeios marítimos e vias marginais e dificuldades acrescidas de drenagem em períodos de preia-mar. A recomendação passa por evitar a circulação e a permanência em zonas costeiras expostas.

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal apela à adoção de comportamentos preventivos, nomeadamente condução defensiva, desobstrução de sistemas de escoamento de águas pluviais, atenção redobrada em áreas suscetíveis a inundações e cumprimento rigoroso das indicações das autoridades.

A Protecção Civil recomenda ainda o acompanhamento permanente da informação meteorológica e o respeito pelas orientações emitidas pelas autoridades e forças de segurança, sublinhando que este é, até ao momento, o último aviso oficialmente divulgado nas plataformas digitais do município.