Presidente da Câmara de Santa Cruz solidária com madeirenses na Venezuela

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, expressou esta tarde "a sua solidariedade e preocupação com os emigrantes madeirenses radicados na Venezuela, muitos deles oriundos do concelho" santacruzense.

Através de nota de imprensa, a autarca diz esperar que "tudo corra bem e que a paz regresse ao território venezuelano, onde tantos conterrâneos ainda vivem". Aos emigrantes madeirenses em geral e aos santacruzenses em particular, Élia Ascensão, envia "um abraço solidário, fazendo votos para que todos estejam bem e para que a normalidade seja reposta o mais rapidamente possível".