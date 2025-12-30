Santa Cruz prepara-se para as previsões meteorológicas adversas

Na sequência das previsões meteorológicas e dos avisos emitidos pelo IPMA, que apontam para uma possível alteração do estado do tempo durante a passagem-de-ano, a autarquia de Santa Cruz promoveu uma reunião de trabalho com vista ao reforço do dispositivo municipal de prevenção e protecção.

A reunião contou com a presença da presidente da Câmara, do executivo municipal, dos responsáveis pelos pelouros do Ambiente, Obras Públicas, Água e Saneamento, bem como de elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores.

Após uma análise estratégica e operacional, foi definida a "necessidade de reforçar meios humanos e materiais, preparando o concelho para eventuais ocorrências como queda de árvores, queda de pedras, danos estruturais, inundações ou outras situações decorrentes das condições meteorológicas adversas previstas", refere um comunicado enviado.

Foi ainda assegurada a articulação permanente entre os serviços municipais, a Companhia de Bombeiros Sapadores e a Proteção Civil Municipal, garantindo uma "resposta coordenada, eficaz e pronta para proteger pessoas e bens."

"O Município mantém-se atento à evolução da situação meteorológica, apelando à população para que acompanhe as informações oficiais e adote comportamentos", remata.