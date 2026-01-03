Mais solidários

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 3 de Janeiro, dá conta que o Banco Alimentar Contra a Fome recebeu 721 toneladas de produtos em 2024, o terceiro melhor registo de sempre, com aumento de doações e mais participação de empresas e cidadãos. Madeirenses doam acima da média nacional.

Gripe A provoca 20 internamentos diários

Urgências registaram elevada procura durante o Natal, com picos de 400 atendimentos em apenas 24 horas.

Ajuda ganha novo hotel de cinco estrelas

Interpatium, em parceria com a Sonae Sierra, reabilitou antiga unidade devoluta, num investimento de 20 milhões de euros.

Vereador pede suspensão por um ano

Regresso de Leandro Silva à Câmara do Funchal vai depender de análise política e da decisão do tribunal.

Nacional começa o ano novo a perder

Alvinegros não foram felizes na deslocação a Guimarães, saindo derrotados por 2-1 frente ao Vitória. Agora segue-se a recepção ao Santa Clara, no dia 11, para fechar a primeira volta da I Liga.

