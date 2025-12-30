PS recusa-se a passar 'cheque em branco' ao presidente da Câmara do Porto Santo

Os deputados municipais do PS do Porto Santo votaram, hoje, contra a proposta levada pelo presidente da Câmara à Assembleia Municipal, através da qual este órgão lhe delega competências para que o próprio possa autorizar a assunção de compromissos plurianuais até ao montante de 500.000 euros.

Segundo explica em nota à imprensa, a proposta em questão dá poderes ao autarca para tomar as referidas decisões "sem ter de as submeter à Assembleia Municipal e sem o conhecimento dos porto-santenses, usando como justificação uma maior celeridade processual nos concursos lançados pela autarquia". Os deputados socialistas vincam que foram eleitos para escrutinar a acção do executivo camarário, pelo que não aceitam que seja passado um “cheque em branco para brincar com o dinheiro do povo”. “Afinal, para quem servem as reuniões extraordinárias”, questionam, sublinhando que esta postura representa “um ataque ao debate democrático na casa que representa todos os porto-santenses”.

Além disso, os deputados socialistas votaram contra o Orçamento Municipal para 2026, por entenderem que o documento é “irrealista”, já que grande parte das verbas nele inscritas são para "pagar obras feitas durante a campanha eleitoral" para “enganar os porto-santenses”. Na prática, frisam, a Câmara não terá 20 milhões de euros para executar no próximo ano, já que uma parte significativa será para pagar obras que não estão pagas.

A outro nível, o PS questiona onde está a "apregoada" prioridade à habitação. Como adiantam os deputados, o Orçamento contempla 5 milhões de euros para esta área, mas, no mandato anterior, o executivo camarário "deixou perderem-se 8 milhões de euros do PRR que poderiam ser alocados a este sector, de modo a resolver as grandes carências que a população enfrenta neste domínio".

Os socialistas chamam também à atenção para o facto de o relatório da informação económica e financeira da Câmara referente ao primeiro semestre de 2025 apontar que “é urgente que o sistema de controlo interno da autarquia seja actualizado e formalizado, incluindo a revisão do plano plurianual de reposição/redução da dívida ou risco de gestão”. Na sua óptica, este alerta pode indiciar que a situação financeira da edilidade não é tão saudável como se quer fazer crer.

Por fim, o PS não deixa ainda de fazer notar as posições contraditórias do movimento UNE (apoiado pelo JPP) no que se refere ao Orçamento Municipal. Se, por um lado, em reunião de Câmara, os vereadores votaram contra (tendo inclusivamente dito iam participar o documento ao Tribunal de Contas), em sede de Assembleia Municipal os deputados votaram favoravelmente. Uma situação que, segundo os socialistas comprova que o UNE "só quer, com a sua postura populista, baralhar a população e agradar a tudo e a todos". “Por um lado, votam contra na Câmara para dar um sinal de que são oposição e, por outro, votam a favor na Assembleia para agradar àqueles que são a favor deste orçamento”, criticam os deputados do PS.

“O UNE não passa do PSD-B e tudo isto só mostra que a verdadeira e única oposição no Porto Santo é o PS”, sublinham os socialistas, apontando ainda o facto de os vereadores do UNE nem se dignarem a participar na Assembleia Municipal.