Seis voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Vento forte condicionou chegadas e partidas

Seis voos, entre chegadas e partidas, foram cancelados devido ao vento forte sentido na Passagem de Ano no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Dois deles, operados pela TAP e provenientes de Lisboa, viram-se obrigados a regressar à origem ao final da noite de ontem e início da madrugada de hoje, levando ao cancelamento também dos dois voos programados para partir da Madeira para Lisboa antes do amanhecer.

Ricardo Miguel Oliveira , 01 Janeiro 2026 - 01:48

Já esta manhã, a ligação inter-ilhas da Binter ao Porto Santo foi igualmente cancelada, com a pequena aeronave da companhia espanhola a permanecer em Santa Cruz. Com o amainar do vento em Santa Cruz, a operação aérea de e para a Madeira tem decorrido com normalidade ao longo da manhã.

Gonçalo Maia , 01 Janeiro 2026 - 09:36

