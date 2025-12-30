Santa Cruz alarga prazo para o pagamento da factura da água de Dezembro

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai alargar o prazo para o pagamento da factura da água deste mês de Dezembro.

Numa nota publicada na rede social Facebook, o município informa que a medida deve-se à "emissão tardia da faturação deste mês e ao período das festividades".

O pagamento poderá ser efectuado nas lojas dos Correios de Portugal (CTT) e Payshop, ou através do multibanco até 16 de Janeiro de 2026.

Além disso, será também possível fazer o pagamento presencialmente nos balcões de tesouraria do Município até 19 de Janeiro.