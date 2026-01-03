Os Reis a caminho do Jardim Municipal do Funchal

A velha tradição popular madeirense de Cantar os Reis volta a cumprir-se um pouco por toda a ilha, reunindo famílias, amigos e vizinhos que, na noite de 5 para 6 de Janeiro, saem à rua para cantar de porta em porta.

Criado em 1994 por Carlos Pereira (Nené), então coordenador e animador do SAC/Madeira da Fundação INATEL, em parceria com a então presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, Arsénia Silva, este evento afirmou-se como referência do cartaz turístico e cultural da Madeira. A edição de 2026 promete novamente muita alegria e boa disposição, levando ao auditório do Jardim Municipal do Funchal cor, música e animação da quadra natalícia e do Ano Novo, com cânticos tradicionais, trajes, adereços e instrumentos típicos, uma lapinha gigante, presépio vivo e várias surpresas artísticas.

A iniciativa é organizada pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) e realiza-se na segunda-feira, 5 de Janeiro de 2026, a partir das 19h00, com apresentação de Ivone Vieira e Carlos Pereira (Nené). Integra o Programa de Festas de Fim de Ano do Governo Regional da Madeira, sob tutela da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, contando com a colaboração da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

Como é tradição, haverá distribuição de bolo-rei e ginja do Curral das Freiras. Participam nesta edição os grupos 'Vamos Cantar os Reis' das Casas do Povo da Tábua, Ponta Delgada, Gaula, Ponta do Sol, Santa Cruz, São Roque do Faial, Serra de Água, São Martinho e Água de Pena, que trazem a este palco vivências, usos e costumes das suas localidades, apresentando repertório alusivo à época, parte do vasto património cultural imaterial da região.