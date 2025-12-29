Teleférico do Jardim Botânico encerrado entre 5 e 31 de Janeiro

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma publicação nas redes sociais, que o Teleférico do Jardim Botânico vai estar encerrado entre os dias 5 e 31 de Janeiro, no âmbito do cronograma de manutenção preventiva anual da empresa responsável.

A reabertura está prevista para o dia 1 de Fevereiro de 2026.

"Este encerramento tem como objectivo garantir a segurança, eficiência e qualidade do serviço, seguindo todas as normas técnicas e regulamentações vigentes", refere.