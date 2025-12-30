Leonardo Jardim vai fazer "uma pausa na carreira"

Depois de ter colocado um ponto final na sua passagem pelo Cruzeiro, o treinador madeirense Leonardo Jardim foi associado a muitos clubes nas últimas semanas, o último dos quais foi o Flamengo.

Apesar de ter várias propostas para continuar no activo, a verdade é que Leonardo Jardim não vai treinar, por opção, nenhuma equipa nos próximos tempos. Quem garante é o seu empresário Hugo Cajuda.

“Como ele mesmo disse, tem algumas razões familiares e pessoais que o obrigam, actualmente, a fazer uma pausa. Sempre teve curiosidade em conhecer o futebol brasileiro, mas sempre disse que não imaginava uma permanência longa. Fez uma pausa, já teve convites para voltar a trabalhar fora do Brasil, mas pretende fazer uma pausa na carreira. Talvez daqui a três, quatro ou cinco meses, resolvendo as questões pessoais, volte a trabalhar”, disse Hugo Cajuda à ESPN.

“É um técnico que tem muito mercado. Abriu um mercado também no futebol brasileiro, mas é muito conceituado na Europa e no Médio Oriente, com títulos em quase todos os países onde esteve. Vamos aguardar. Não creio que ele volte a trabalhar nos próximos meses”, acrescentou.

Na última temporada, Leonardo Jardim levou o Cruzeiro ao terceiro lugar do Brasileirão e às meias-finais da Taça do Brasil.