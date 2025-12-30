JSD promoveu recolha solidária para apoiar animais do Canil Municipal do Funchal

A Juventude Social Democrata do Funchal, através do seu núcleo de freguesia de Santo António, entregou donativos recolhidos no decurso de uma campanha solidária, ao Canil Municipal do Funchal - Vasco Gil.

“Esta iniciativa insere-se no compromisso da nossa estrutura com a promoção do bem-estar animal”, assinalam os social-democratas reforçando a importância de uma sociedade mais consciente e sensível a esta matéria.



Os jovens visitaram as instalações deste canil. Quanto à acção solidária, "o objectivo foi promover um gesto de solidariedade e de proximidade para com uma instituição que desempenha um papel fundamental na protecção e cuidado de animais abandonados".

A visita ao canil permitiu também aos jovens conhecer de perto a realidade vivida por estes animais e o trabalho diário desenvolvido pelos profissionais e voluntários.

Os jovens laranjas sublinham ainda “o investimento realizado pela Câmara Municipal do Funchal na reabilitação do Canil Vasco Gil”, considerando que esta intervenção demonstra “a atenção e a sensibilidade do executivo camarário com o bem-estar dos animais ali acolhidos, bem como com as condições de quem com eles trabalha”.

