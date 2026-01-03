Governo venezuelano pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

A Venezuela solicitou hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, após o ataque militar dos Estados Unidos, que afirmam ter capturado o Presidente Nicolás Maduro.

Trump afirma na Truth Social que EUA capturaram Nicolás Maduro Uma alegada publicação atribuída a Donald J. Trump, divulgada na rede social Truth Social, está a gerar forte impacto internacional ao afirmar que os Estados Unidos realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e que o Presidente Nicolás Maduro terá sido capturado e retirado do país, juntamente com a sua esposa.

"Face à agressão criminosa cometida pelo Governo dos Estados Unidos contra a pátria, solicitámos uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, responsável por fazer respeitar o direito internacional", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yvan Gil, na aplicação de mensagens Telegram.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolas Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

Relatos de explosões e ataques em várias zonas da Venezuela Relatos de ataques e explosões em diferentes pontos da Venezuela começaram a circular nas últimas horas, alimentando um clima de forte tensão e incerteza, sobretudo em Caracas e em zonas com presença militar estratégica. A informação, difundida inicialmente através de mensagens privadas e redes sociais, aponta para ataques a infra-estruturas militares, edifícios oficiais e aeroportos.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.