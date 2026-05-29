Buba Espinho, José Cid, Ivandro entre as confirmações das Festas São João no Porto Santo

As festas de São João 2026 foram apresentadas, ao final desta tarde, no largo do Pelourinho, no centro da cidade do Porto Santo.

Nuno Batista presidente da edilidade Porto-santense, disse ao DIÁRIO

“As festas de São João são uma festa de família, é um expoente máximo da cultura porto-santense. É onde se sente a vivência, é a festa onde há mais gente envolvida, onde muita gente participa", afirmou Nuno Baptista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

"É sempre muito bom agradecer às pessoas que engrandecem este grande certame, a todos aqueles que trabalham para erguer esta grande festa, como os funcionários da Câmara, muitas pessoas anónimas que querem sempre colaborar, outras pessoas que são púbicas, mas desejam sempre dar a sua contribuição. As pessoas que colaboram nas marchas são sempre incansáveis, o as entidades que apoiam o São João", disse o autarca local.

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"Muitas famílias que se privam do convívio durante tanto tempo para ensaiarem as marchas, então este é o momento alto, O São João é onde eu fico muito feliz, é onde eu sinto que as pessoas estão bem e é para eles que nós trabalhamos e é para eles que eu desejo umas festas fantásticas", sublinhou.

A apresentação do evento foi realizada ao final da tarde no largo do Pelourinho, com sandes de carne vinho e d'alhos, e de atum e outros petiscos locais, feitos pelo grupo Pé na Água. Já a animação foi dirigida por Joao Paulo Sousa e Délia Pombo, num palco de começou por actuar Armindo e Nélia Velez, e ainda vai actuar os Glamour Vendeta.

As festas de S. João começam no dia 8 e termina dia 20 de Junho, na animação vai ter três palcos, o principal na praça do Barqueiro, palco da cidade e o palco da gastronomia. Os artistas locas e regionais vão actuar nas Festas de São João, mas não esquecer os nomes como Buba Espinho, José Cid, Ivandro, Resistência.