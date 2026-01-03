Trump afirma na Truth Social que EUA capturaram Nicolás Maduro

Uma alegada publicação atribuída a Donald J. Trump, divulgada na rede social Truth Social, está a gerar forte impacto internacional ao afirmar que os Estados Unidos realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e que o Presidente Nicolás Maduro terá sido capturado e retirado do país, juntamente com a sua esposa.

No texto publicado na plataforma, Trump afirma que a operação foi conduzida em articulação com as forças de segurança norte-americanas e anuncia a realização de uma conferência de imprensa para as 11 horas, em Mar-a-Lago, prometendo mais detalhes sobre a alegada operação.

A publicação começou a circular de forma intensa durante a madrugada, sendo rapidamente reproduzida por utilizadores nas redes sociais e por alguns canais de comunicação internacionais. No entanto, até ao momento, não existe confirmação oficial por parte do Governo dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, do Pentágono ou de outras entidades independentes que validem o conteúdo da mensagem.

Também as autoridades venezuelanas não confirmaram qualquer captura ou retirada do Presidente Nicolás Maduro do país. Em Caracas, a informação tem sido recebida com grande cautela, numa altura em que circulam múltiplos relatos contraditórios sobre eventuais ataques a alvos estratégicos e falhas de energia em várias zonas da capital.

Especialistas em política internacional alertam para a necessidade de prudência na interpretação de publicações feitas em redes sociais, mesmo quando atribuídas a figuras políticas de relevo, sublinhando que a Truth Social não substitui canais institucionais oficiais de comunicação do Governo norte-americano.

A situação ocorre num contexto de elevada tensão política na Venezuela e de forte expectativa por parte da diáspora venezuelana, incluindo na Madeira, onde associações e activistas têm apelado ao resguardo da população e à verificação rigorosa da informação antes da sua partilha.

Entretanto, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, confirmou que Nicolás Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, foram capturados pelas forças norte-americanas.