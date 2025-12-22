Volta à Cidade com recorde de inscrições arranca às 18h30 de domingo

Desde 5 de Dezembro não é possível se inscrever na Volta à Cidade do Funchal, que se realiza a 28 de Dezembro. No total vão participar 7 mil pessoas, mas não há capacidade logística para mais, até por questões de segurança.

A edição deste ano foi apresentada, há pouco, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

A prova será organizada em seis caixas de partida, tendo em conta os tempos de cada atleta. Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira frisou o trabalho que é feito para possibilitar a prova e apelou "ao civismo de todos", tendo em conta a dimensão da prova. Um dos pedidos é para que não sejam transportados carrinhos de bebés, trotinetas ou outros meios de locomoção.

Este ano, a prova principal vai arrancar às 18h30, sendo assim iluminada pelas luzes de Natal. O percurso conta com algumas mudanças. O arranque acontece em frente às Vespas e termina no mesmo local. "Tivemos a preocupação de manter a distância que sempre teve", disse Egídio Olim.

Além da prova principal, vão existir mais provas: às 15h para atletas em cadeiras de rodas e depois para os escalões etários mais jovens. "Temos centenas de crianças inscritas para isso", afiançou. Às 17h30 haverá uma marcha para quem quiser participar, "sem correr", entre a partida e a Praça da Autonomia. "É um programa para todos marcarem presença", assumiu.

Não haverá participação de atletas estrangeiros ou de Portugal continental.

A Associação de Atletismo da Madeira afirma que este foi um ano de excelência para a Região, alcançado vários resultados de excelência e números de atletas federados.