Volta à Cidade em segurança

São, no total, 7 mil pessoas que participam, amanhã, na Volta à Cidade do Funchal. As inscrições estão fechadas desde 5 de Dezembro, mesmo depois de a organização alargar o número de inscritos em mil pessoas. Questões de logística e também de segurança não permitem que se ultrapassem os 7 mil atletas. A Associação de Atletismo da Madeira partilhou um conjunto de recomendações e apela ao civismo de todos.

“Atendendo ao elevado número de participantes e à complexa logística que o evento tem, para que tudo corra em segurança para todos, a organização pede a todos os atletas a máxima compreensão e civismo”, lê-se numa nota enviada ontem à imprensa por Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira (AARAM).

Recomendações

Os participantes devem obedecer às instruções dos juízes, colaboradores e elementos da segurança da prova, tanto antes (indo para caixas de partida previamente definidas), como durante e após o términus da prova;

Não são permitidos carrinhos de bebé, nem nenhum tipo de velocípede ou outro meio de locomoção que coloque em perigo a segurança de quem participa e assiste à prova;

Não são permitidos, também, animais de estimação e objectos ou utensílios que possam perigar a segurança dos atletas;

As partidas serão dadas faseadamente e os atletas devem deslocar--se para a linha de partida a passo e só após passagem nos tapetes de partida é que devem correr;

Os atletas não devem em momento algum saltar ou a fazer movimentos que possam pôr em perigo a segurança de outros;

Especialmente para os atletas das caixas 5 e 6, após a partida e a partir da zona do Cais da Cidade e até à Praça da Autonomia, devem correr o mais à direita possível, deixando livre a faixa junto ao jardim separador da Avenida do Mar;

O dorsal tem de estar colocado à frente e bem visível, não sendo permitido retirá-lo antes da chegada à meta. É, ainda, obrigatório o atleta estar com o seu dorsal para receber abastecimento e a medalha de conclusão da prova.

Na Volta à Cidade do Funchal, o tempo obtido é o tempo real. O cronómetro só começa a contar quando o atleta passa nos tapetes de partida, e pára quando corta a meta. A classificação implica o uso obrigatório de um dorsal com chip, que é fornecido pela AARAM. Sem o qual, os atletas não serão classificados. A organização utiliza o sistema de cronometragem MyLaps Sports Timing.

Para os atletas que ainda não o fizeram, no dia da prova, a entrega de dorsais é feita no local da prova, entre as 14 horas e as 17h30, e implica o pagamento adicional de 2,5 euros. Os atletas são organizados por caixas de partida, com os mais rápidos a serem colocados na primeira caixa e os mais lentos nas caixas subsequentes, de acordo com resultados anteriores. Em 2025, existem seis caixas de partida.

Atrás das caixas de partida existe uma zona de aquecimento para os atletas. Quando finalizado o aquecimento, devem dirigir-se para a sua caixa da partida, que estará identificada com números e cores de pulseiras diferentes, excepto a última caixa que não terá pulseira. Cada caixa contará com duas entradas. Quem não respeitar esta ordem de partida, organizada por caixas, será desqualificado.

A prova é realizada de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo. Serão desclassificados os atletas que não cumpram o percurso definido, os que prejudiquem intencionalmente os demais concorrentes e os que recebam apoios indevido. Os casos omissos serão resolvidos pela entidade organizadores. O júri da prova é constituído pelo grupo de Juízes do Conselho Regional de Arbitragem.

Percurso

A prova principal, com 5,85Km, apresenta este ano um novo percurso. A partida é feita da Avenida Sá Carneiro, em frente à Discoteca Vespas. O percurso continua em direcção ao teleférico, vira à esquerda para a Rua José da Silva ‘Saca’, vira à esquerda para a Rua D. Carlos I, vira à direita para a Rua Brigadeiro Oudinot, vira à esquerda para a Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Largo do Colégio, Rua Câmara Pestana, vira à esquerda para a Avenida Zarco, vira à direita para a Avenida Arriaga (lado Norte), segue até à Rotunda do Infante, contorna pra o lado Sul da Avenida Arriaga, vira à direita para a Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, vira à esquerda pela Avenida do Mar (lado Norte) até à Praça da Autonomia, vira à esquerda para a Rua 31 de Janeiro, vira à direita para a Rua do Bettencourt, vira à direita para a Rua Dr. Fernão de Ornelas, vira à direita para a Rua do Anadia, Avenida do Mar (lado Sul), passa a Rotunda Sá Carneiro e segue pela Avenida Sá Carneiro, cortando a meta no mesmo local da partida.

Horários

16h30 – 500m Cadeira de rodas (mais entrega de prémios)

16h45 – 500m Sub-10

16h55 – 775m Sub-12

17h05 – 1,4Km Sub-14

17h15 – 2,35Km Sub-16

17h30 – 2,35Km Marcha da Saúde (sem carácter competitivo)

18h30 – 5,85Km LXVI Volta à Cidade do Funchal (prova principal)

19h30 – Entrega de prémios da prova principal

Prémios

Na Volta à Cidade, em ambos os sexos, há uma classificação individual para atletas de Sub-18 a Veteranos. São atribuídas medalhas a todos os atletas que concluam a prova; troféus aos três primeiros atletas da classificação geral; troféus aos três primeiros atletas de cada escalão. Os prémios monetários aos 10 primeiros atletas da geral variam entre os 70 euros para o 10.º classificado e os 400 euros para o primeiro.

São atribuídos, também, prémios colectivos às três melhores equipas em masculinos, às três melhores equipas em femininos, e o troféu para a entidade/grupo com o maior número de atletas inscritos. Para a classificação colectiva, em cada sexo, contam os três primeiros atletas classificados de cada clube ou grupo organizado. Em caso de empate, será valorizada a equipa cujo terceiro componente obtenha a melhor classificação individual.

Os atletas que não estejam presentes na entrega de prémios, perdem o direito aos mesmos.