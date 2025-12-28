Conselho de Segurança da ONU marca sessão urgente após reconhecimento de Somalilândia por Israel

O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza na segunda-feira uma sessão urgente após o reconhecimento da Somalilândia por parte de Israel, indicou ontem o embaixador israelita nas Nações Unidas, Danny Danon, na rede social X.

Danny Danon declarou que Israel não se esquivará a discussões políticas na reunião, pedida por Israel após ter reconhecido oficialmente na sexta-feira a Somalilândia, região separatista da Somália, como um "Estado independente e soberano".

Israel foi o primeiro país a reconhecer a República da Somalilândia, uma decisão que provocou a condenação internacional, especialmente de África, do mundo árabe e da China.

"Israel continuará a agir de forma responsável e discreta para reforçar a cooperação com os parceiros que contribuem para a estabilidade regional", afirmou o embaixador israelita na ONU.

O Governo somali expressou que "rejeita categórica e inequivocamente o ataque deliberado à sua soberania e a tentativa ilegal de Israel de reivindicar o reconhecimento da região norte da Somália", realçando que a Somalilândia é parte "integral, inseparável e inalienável" da República Federal da Somália.