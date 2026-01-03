Delcy Rodríguez diz desconhecer paradeiro de Maduro e exige “prova de vida”

A vice-presidente do Governo venezuelano, Delcy Rodríguez, afirmou esta madrugada desconhecer o paradeiro do Presidente Nicolás Maduro, na sequência dos alegados ataques a alvos estratégicos no país, exigindo a Donald Trump uma “prova de vida” do chefe de Estado venezuelano.

Your browser does not support the audio element. documents/Gravacao_nova_139.mp3

Em declarações públicas, Delcy Rodríguez afirmou que “a cuna do Libertador foi atacada”, numa referência simbólica a Caracas e à herança de Simón Bolívar, acusando os Estados Unidos de uma agressão directa à soberania da Venezuela. Perante este cenário, garantiu que o Governo venezuelano não tem informação sobre o local onde se encontra Nicolás Maduro.

“Exigimos a Donald Trump fé de vida do presidente Maduro”, declarou, apelando ainda à mobilização popular. “Povo à rua”, afirmou, num discurso que aponta para um momento de forte tensão política e institucional no país.

As declarações surgem depois de Donald Trump ter afirmado, através da rede social Truth Social, que os Estados Unidos realizaram um ataque de grande escala à Venezuela e que Nicolás Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, teriam sido capturados e retirados do país.