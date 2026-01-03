Venexos disponível para apoiar comunidade venezuelana

A associação Venexos manifestou já esta manhã total disponibilidade para apoiar a comunidade venezuelana perante o actual clima de tensão, garantindo que "está preparada para ajudar dentro das suas possibilidades", ao mesmo tempo que alerta para riscos de violência associados à actuação de grupos conhecidos como “colectivos” e apela à calma.

Em declarações ao DIÁRIO, Aura Rodrigues, representante da Venexos, explicou que a organização está pronta para colaborar sempre que necessário, sublinhando, contudo, que a ajuda deve ser feita de forma coordenada e responsável. “É importante haver orientações claras de quem sabe como, quando e onde actuar, para que as coisas sejam feitas da forma correcta”, afirmou.

A responsável reconheceu que existem dificuldades no envio de alguns produtos, sobretudo devido a constrangimentos económicos e logísticos. Ainda assim, garantiu que a associação está disponível para mobilizar apoios locais. “Se houver disponibilidade por parte dos supermercados locais e dentro das nossas possibilidades, ajudaremos sem problema”, referiu.

Aura Rodrigues destacou que a prioridade passa por apoiar as pessoas mais vulneráveis, evitando situações de pânico ou acções desorganizadas que possam agravar o contexto já delicado. Nesse sentido, deixou um apelo claro à serenidade da população. “É preciso manter a calma”, sublinhou.

A representante da Venexos alertou ainda para o perigo associado à actuação dos chamados colectivos, grupos civis armados que operam em algumas zonas da Venezuela, considerando que a sua presença aumenta o risco de confrontos e insegurança para a população civil.

A associação garante que continuará atenta à evolução da situação, mantendo contacto com a comunidade e avaliando formas de prestar apoio humanitário, sempre em articulação com parceiros locais e dentro das condições existentes.